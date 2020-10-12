Окупанти за добу чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

"...поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине", - йдеться у повідомленні.

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Від початку поточної доби, 12 жовтня, окупанти здійснили кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки.

Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.