Окупанти за добу чотири рази зривали «тишу» на Донбасі
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.
"...поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине", - йдеться у повідомленні.
Від початку поточної доби, 12 жовтня, окупанти здійснили кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки.
Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.