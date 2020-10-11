Окупанти за добу один раз зірвали «тишу» на Донбасі

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

Поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Він не становив загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед бійців ОС немає.

Як зазначається, 10 жовтня військовослужбовцями ЗСУ та вогнеборцями ДСНС ліквідовані пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Окрім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного.

Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи», - наголошують у штабі ООС.

Фото: ООС