Окупанти за добу один раз порушили «тишу» біля Шумів

Упродовж доби, 9 жовтня, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

"У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Шуми ворог здійснив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що від початку поточної доби, 10 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують гасити пожежі на території Донецької та Луганської областей.

"Вчора Об’єднані сили локалізували пожежі у районах населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка, неподалік Майорська, в нічний час, остаточно ліквідовано осередки загоряння, а поблизу Болотеного наші воїни продовжують боротьбу з вогнем й досі", - додали у штабі ООС.

Там запевняють, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.