Окупанти відкривали вогонь у районі Шумів, втрат немає
Укрінформ
Від початку доби російські окупанти один раз порушили режим тиші.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"Від початку поточної доби, 9 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми противник порушив режим припинення вогню, здійснивши кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає, вогонь у відповідь ОС не відкривали.
Фото: ООС