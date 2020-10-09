Окупанти відкривали вогонь у районі Шумів, втрат немає

Від початку доби російські окупанти один раз порушили режим тиші.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби, 9 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми противник порушив режим припинення вогню, здійснивши кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає, вогонь у відповідь ОС не відкривали.

Фото: ООС