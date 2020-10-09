Окупанти за добу тричі порушили «тишу», стріляли біля Пісків та Опитного

Окупанти за добу тричі порушили «тишу», стріляли біля Пісків та Опитного

Укрінформ
Російські окупаційні війська минулої доби тричі порушили режим припинення вогню в районі операції Об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів", - йдеться у зведенні за добу.

Як зазначається, у районі населеного пункту Піски окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснили дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

"Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зазначають у штабі.

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Там додали, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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