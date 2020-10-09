Окупанти за добу тричі порушили «тишу», стріляли біля Пісків та Опитного

Російські окупаційні війська минулої доби тричі порушили режим припинення вогню в районі операції Об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів", - йдеться у зведенні за добу.

Як зазначається, у районі населеного пункту Піски окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснили дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

"Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зазначають у штабі.

Там додали, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.