Місія ОБСЄ зафіксувала сотні мін, встановлених окупантами на Донеччині

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували поблизу населеного пункту Нижнє Лозове Донецької області сотні мін, встановлених російськими окупаційними військами у порушення низки міжнародних договорів.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на звіт місії від 7 жовтня повідомляє пресслужба штабу ООС.

«4 жовтня у полях поблизу населеного пункту Нижнє Лозове безпілотник Спеціальної моніторингової місії знову зафіксував сукупно 225 протитанкових мін, встановлених у кількох місцях. Зокрема, 43 міни встановлено приблизно за 2,5 км на захід, 122 міни в полі орієнтовно за 3,5 км на північний захід та 60 мін орієнтовно за 2,5 км на південний захід від цього населеного пункту», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці факти свідчать про порушення російськими-окупаційними військами низки міжнародних договорів, зокрема щодо застосування конкретних видів звичайної зброї, заборони або обмеження застосування мін, мін-пасток, інших пристроїв, заборони застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін тощо.

Читайте також: ОБСЄ зафіксувала переміщення російського БМП поблизу Новоазовська

В штабі нагадали, що у статті 1 Оттавської конвенції від 1997 року зазначено, що кожна держава зобов’язується ніколи і ні за яких обставин не застосовувати протипіхотні міни; не розробляти, не виробляти, не набувати іншим чином, не накопичувати, не зберігати і нікому не передавати, прямо чи опосередковано, протипіхотні міни; не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яким чином будь-кого до проведення діяльності, забороненої для держави-учасниці згідно з цією Конвенцією.

«Порушуючи міжнародні договори та взяті на себе зобов’язання у рамках Мінського процесу, російсько-окупаційні війська продовжують проводити заходи з дистанційного мінування місцевості в районах, прилеглих до позицій підрозділів Об’єднаних сил та інженерного обладнання позицій», - наголосили в штабі ООС.

В пресслужбі також звернули увагу цивільного населення на необхідність підвищення пильності під час пересування в районах проведення ООС.