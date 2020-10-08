Місія ОБСЄ зафіксувала сотні мін, встановлених окупантами на Донеччині

Місія ОБСЄ зафіксувала сотні мін, встановлених окупантами на Донеччині

Укрінформ
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували поблизу населеного пункту Нижнє Лозове Донецької області сотні мін, встановлених російськими окупаційними військами у порушення низки міжнародних договорів.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на звіт місії від 7 жовтня повідомляє пресслужба штабу ООС.

«4 жовтня у полях поблизу населеного пункту Нижнє Лозове безпілотник Спеціальної моніторингової місії знову зафіксував сукупно 225 протитанкових мін, встановлених у кількох місцях. Зокрема, 43 міни встановлено приблизно за 2,5 км на захід, 122 міни в полі орієнтовно за 3,5 км на північний захід та 60 мін орієнтовно за 2,5 км на південний захід від цього населеного пункту», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці факти свідчать про порушення російськими-окупаційними військами низки міжнародних договорів, зокрема щодо застосування конкретних видів звичайної зброї, заборони або обмеження застосування мін, мін-пасток, інших пристроїв, заборони застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін тощо.

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В штабі нагадали, що у статті 1 Оттавської конвенції від 1997 року зазначено, що кожна держава зобов’язується ніколи і ні за яких обставин не застосовувати протипіхотні міни; не розробляти, не виробляти, не набувати іншим чином, не накопичувати, не зберігати і нікому не передавати, прямо чи опосередковано, протипіхотні міни; не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яким чином будь-кого до проведення діяльності, забороненої для держави-учасниці згідно з цією Конвенцією.

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«Порушуючи міжнародні договори та взяті на себе зобов’язання у рамках Мінського процесу, російсько-окупаційні війська продовжують проводити заходи з дистанційного мінування місцевості в районах, прилеглих до позицій підрозділів Об’єднаних сил та інженерного обладнання позицій», - наголосили в штабі ООС.

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В пресслужбі також звернули увагу цивільного населення на необхідність підвищення пильності під час пересування в районах проведення ООС.

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