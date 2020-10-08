На окупованій території Луганщини підірвалась жінка з сином — місія ОБСЄ

На окупованій території Луганщини наприкінці вересня місцева жителька із 11-річним сином підірвалися на вибуховому пристрої, внаслідок чого жінці ампутували ногу, а хлопчик потребував операції на очах.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 239/2020 від 7 жовтня 2020 року, повідомляє Укрінформ.

У документі зазначається, що подія сталася у полі поблизу н. п. Золоте-5 (Михайлівка) за 61 км на захід від Луганська.

Зокрема, 6 жовтня жінка (40-49 років) телефоном повідомила спостерігачам, що 28 вересня вона разом із сином і дочкою шукала свою корову в полі поблизу Золотого-5 (Михайлівки), де наступила на вибуховий пристрій. Вона зазначила, що отримала серйозні поранення лівої ноги, яку довелося ампутувати нижче коліна, а також численні поранення правої ноги. Жінка додала, що її син отримав поранення очей, а дочка не постраждала.

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Того ж дня, зазначають в ОБСЄ, сестра постраждалої телефоном поінформувала команду місії, що 28 вересня дізналася про інцидент від дочки постраждалої, а коли дісталася зазначеного поля, побачила поранених сестру та племінника.

29 вересня у лікарні н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, за 58 км на захід від Луганська) медичний персонал повідомив спостерігачам, що 28 вересня до них доправили жінку (40-49 років) з пораненнями, що відповідали наслідкам спрацювання вибухового пристрою, та додав, що її прооперували.

Крім того, того ж дня медики лікарні у Луганську сказали команді місії, що 28 вересня було госпіталізовано хлопчика (11 років) з пораненнями, що відповідали наслідкам спрацювання вибухового пристрою, і що йому прооперували очі.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ООН, за шість років війни на сході України загинули понад 3350 мирних жителів, серед них - 147 дітей.

Фото: ОБСЄ