На Луганщині пожежний автомобіль підірвався на вибухівці, є поранені

На Луганщині під час гасінні пожежі на вибуховому пристрої підірвався пожежний автомобіль "Амур".

Постраждали три особи, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Луганського облуправління лісового і мисливського господарства.

Нещасний випадок стався о 9.50 під час ліквідації пожежі в районі с. Болотенне Станично-Луганського району. В результаті вибуху травмовано водія пожежного автомобіля Дзюбенка В.С., 1985 року народження, майстра лісу Станично-Луганського лісництва Кравцова Р.І., 1978 року народження, та співробітника ДСНС (прізвище не вказується - ред.).

Постраждалих доставлено до Станично-Луганської районної лікарні. Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.

Як повідомлялося, на території Луганської області з 30 вересня було зафіксовано 146 займань у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 людей, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). З населених пунктів були евакуйовані 150 осіб.

За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.