На Луганщині лінію розмежування можна перетнути через три КПВВ

За рішенням командувача ООС відкриті для пропуску через лінію розмежування три КПВВ, і відповідно до осіннього графіку контрольні пункти функціонують щоденно з 7.00 до 18.30.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«За рішенням командувача операції Об’єднаних сил відкриті для пропуску через лінію розмежування три КПВВ. Відповідно до осіннього графіку контрольні пункти функціонують щоденно з 07.00 до 18.30», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що російські збройні формування продовжували блокування руху через дорожні коридори на Донеччині. Так, навпроти контрольного пункту «Новотроїцьке» цього тижня окупанти здійснювали пропуск лише двічі.

Зазначається, що станом на 12:00 п’ятниці 11 громадян та 1 транспортний засіб потрапили на контрольовану територію. Водночас 45 громадян та 9 транспортних засобів прослідували до тимчасово окупованої території нашої країни.

У МВС повідомили, що рух через КПВВ «Мар’їнка» був повністю заблокований з боку окупантів.

«Після ліквідації наслідків масштабної пожежі на Луганщині контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» відновив роботу в штатному режимі. З 9.00 5 жовтня до цього часу через даний КПВВ на тимчасово окуповану територію України прослідували 4021, а на контрольовану територію - 3170 осіб», - поінформували у МВС.

У відомстві зазначили, що після відновлення роботи контрольного пункту, пасажиропотік на даному напрямку зменшився майже вдвічі, порівняно з минулим тижнем.

Окрім того, цього тижня через КПВВ «Станиця Луганська» Управління верховного комісара ООН у справах біженців до тимчасово окупованої території для потреб цивільного населення передало засоби медзахисту та дезінфікуючі засоби.

Як повідомлялося, станом на 9:00 8 жовтня всі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області, які виникли 30 вересня та 1 жовтня, ліквідовані. За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

5 жовтня відновив роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», робота якого була призупинена в зв’язку з масштабними пожежами на Луганщині.