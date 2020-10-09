На Луганщині лінію розмежування можна перетнути через три КПВВ
Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.
«За рішенням командувача операції Об’єднаних сил відкриті для пропуску через лінію розмежування три КПВВ. Відповідно до осіннього графіку контрольні пункти функціонують щоденно з 07.00 до 18.30», - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що російські збройні формування продовжували блокування руху через дорожні коридори на Донеччині. Так, навпроти контрольного пункту «Новотроїцьке» цього тижня окупанти здійснювали пропуск лише двічі.
Зазначається, що станом на 12:00 п’ятниці 11 громадян та 1 транспортний засіб потрапили на контрольовану територію. Водночас 45 громадян та 9 транспортних засобів прослідували до тимчасово окупованої території нашої країни.
У МВС повідомили, що рух через КПВВ «Мар’їнка» був повністю заблокований з боку окупантів.
«Після ліквідації наслідків масштабної пожежі на Луганщині контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» відновив роботу в штатному режимі. З 9.00 5 жовтня до цього часу через даний КПВВ на тимчасово окуповану територію України прослідували 4021, а на контрольовану територію - 3170 осіб», - поінформували у МВС.
У відомстві зазначили, що після відновлення роботи контрольного пункту, пасажиропотік на даному напрямку зменшився майже вдвічі, порівняно з минулим тижнем.
Окрім того, цього тижня через КПВВ «Станиця Луганська» Управління верховного комісара ООН у справах біженців до тимчасово окупованої території для потреб цивільного населення передало засоби медзахисту та дезінфікуючі засоби.
Як повідомлялося, станом на 9:00 8 жовтня всі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області, які виникли 30 вересня та 1 жовтня, ліквідовані. За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.
5 жовтня відновив роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», робота якого була призупинена в зв’язку з масштабними пожежами на Луганщині.