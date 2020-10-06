Від початку доби окупанти не порушували «тишу» на Донбасі

Російські окупаційні війська від початку доби 6 жовтня не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань противника не зафіксовано, втрат немає», - наголосив речник.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 5 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських військових не було.