Окупанти за добу двічі зривали «тишу» на Донбасі
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.
«Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет», - йдеться в повідомленні.
В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали, зазначили в штабі.
Підкреслюється, що бойових втрат і поранень серед українських військових не було.
Від початку поточної доби, 6 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, поінформували у штабі і додали, що українські військовослужбовці продовжують виконувати визначені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.