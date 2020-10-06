Окупанти за добу двічі зривали «тишу» на Донбасі

Минулої доби, 5 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет», - йдеться в повідомленні.

В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали, зазначили в штабі.

Підкреслюється, що бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

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Від початку поточної доби, 6 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, поінформували у штабі і додали, що українські військовослужбовці продовжують виконувати визначені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.