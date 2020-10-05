У ЗСУ спростовують приховування даних про поранених

У Збройних силах України заявили, що інформація про приховування поранених у районі проведення ООС не відповідає дійсності.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Міноборони.

«Командування Медичних сил Збройних Сил України офіційно інформує, що кожен поранений захисник України отримує відповідну медичну допомогу, а його прибуття на лікування реєструється та обліковується належним чином», - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що для доправлення поранених військовослужбовців з району проведення операції Об’єднаних сил до військово-медичних закладів України використовуються виключно санітарні вертольоти.

За інформацією Командування, останню аеромедичну евакуацію з району ООС було здійснено 29 вересня. Тоді до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону санітарним вертольотом було доправлено двох військовослужбовців, які зазнали мінно-вибухових травм внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в районі ведення бойових дій на Сході України. В подальшому їх у плановому порядку на реанімобілі перевезли до Київського Військового госпіталю.

Наразі стан пацієнтів стабільний. Їм надається високоспеціалізована допомога та проводиться відповідна підготовка до майбутнього протезування за рахунок держави.

Як повідомляли ЗМІ, 4 жовтня у Телеграм-каналі «Останній блок-пост» повідомляли про те, що до Харкова прибув борт з важкопораненими бійцями, але штаб ООС про них нічого не повідомляв.

Фото: Міноборони України