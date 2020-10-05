В українській армії за добу - 19 випадків коронавірусу

У Збройних силах України протягом доби виявлено 19 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 19 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що троє пацієнтів перебувають у закладах охорони здоров’я, їхній стан задовільний. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 16 осіб, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

За інформацією командування Медсил, у ЗСУ за час пандемії одужало 2484 особи, летальних випадків зареєстровано 10. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 538 осіб, у 188 військовослужбовців закінчується ізоляція в найближчі три доби.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 3 774 нові випадки.