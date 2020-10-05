Канадську тренувальну місію UNIFIER в Україні вперше очолила жінка

Командир 9-ї ротації канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні підполковник Раян Стімпсон офіційно передав командування своїй правонаступниці підполковнику Сарі Гір.

Церемонія відбулась у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, передає Укрінформ з посилання на пресслужбу Міноборони.

"Це перша жінка-військовослужбовець, яка керуватиме канадським контингентом в рамках UNIFIER", - зазначили у МОУ.

Канада провела ротацію своїх військових на Львівщині / Фото: Альона Николаєвич, Укрінформ

На церемонії були присутні посол Канади в Україні Лариса Галадза, посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, інші іноземні дипломати та посадовці.

"Ми щиро вдячні підполковнику Раяну Стімпсону, всім військовослужбовцям попередньої ротації за підтримку і співпрацю. Бажаємо вам і вашій команді благополучного повернення додому, подальших успіхів у ратній справі, добробуту вашим сім’ям, процвітання вашій країні", — зазначив очільник військового вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Тренувальна місія ЗС Канади в Україні триває з 2015 року. Це вже 10-та ротація. Канадський військовий контингент виконує функції інструкторів і наставників у цілій низці навчальних центрів ЗСУ. Традиційно канадський військовий контингент налічував близько 250 військовослужбовців, але через пандемію коронавірусу 9-та ротація складалася з трохи більш як 100 осіб. Новоприбула ротація налічує вже близько 200 військовиків.