Окупанти стріляли з гранатомета біля Новолуганського

Від початку доби, 5 жовтня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Противник здійснив один постріл із підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був неприцільним, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - зазначається у вечірньому зведенні.

Повідомляється, що на інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

У штабі також поінформували, що військовослужбовці Збройних сил гасять пожежі у районі населеного пункту Шуми на Донеччині. Один осередок займання вже ліквідовано, гасіння іншого триває.

Фото: Анна Чапала