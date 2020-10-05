Окупанти стріляли з гранатомета біля Новолуганського
Укрінформ
Від початку доби, 5 жовтня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Противник здійснив один постріл із підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був неприцільним, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - зазначається у вечірньому зведенні.
Повідомляється, що на інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.
У штабі також поінформували, що військовослужбовці Збройних сил гасять пожежі у районі населеного пункту Шуми на Донеччині. Один осередок займання вже ліквідовано, гасіння іншого триває.
Фото: Анна Чапала