«Моя хата скраю - першим ворогів зустрічаю»: Таран каже, що тероборона має отримати друге дихання

Територіальна оборона повинна спиратися на громадські патріотичні організації оборонної спрямованості, що сприятиме зміцненню єдності армії та народу.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сказав міністр оборони Андрій Таран з нагоди Дня територіальної оборони, який сьогодні, 4 жовтня, відзначається вперше на державному рівні.

«Система територіальної оборони в Україні має отримати друге дихання. Українці повинні почати керуватися історичним прочитанням старого національного прислів’я: «Моя хата скраю - першим ворогів зустрічаю». Так колись говорили ті, кому випала доля першими зустріти ворога під час нападу на село. Сьогодні це уроки, які нам слід винести з подій весни 2014-го року, коли розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти нашої країни», - зазначив глава оборонного відомства.

За словами Тарана, «коли ворог з найбільшою армією на континенті уже на нашій землі, а сил держави на велике і потужне військо наразі бракує - створення повноцінної та дієвої тероборони може стати виходом з ситуації, що склалася».

Зокрема, як зазначив міністр, іноземний досвід свідчить, що утримання підрозділів територіальної оборони обходиться значно дешевше, ніж регулярних військ, у США - в 6 разів, Данії та ФРН - у 10. «Функціонування сучасної територіальної оборони в Україні дозволить заощадити значні фінансові ресурси при одночасному підвищенні ефективності системи оборони в цілому, - сказав Таран.

За його словами, територіальний принцип комплектування підрозділів тероборони спирається на гарне знання місцевості як території, яку необхідно боронити від ворога у разі війни, та потужну зацікавленість у захисті безпосередньо своєї землі. Також це значно скоротить терміни боєготовності таких підрозділів, зменшить витрати коштів та часу, адже місця їх дислокації, навчальні центри та полігони мають знаходитись в максимально близько від місць проживання воїнів тер оборони, підкреслив він.

«Територіальна оборона повинна спиратися на громадські патріотичні організації оборонної спрямованості, передусім на громадські організації ветеранів АТО. Це, своєю чергою, зміцнить єдність армії та народу. Підрозділи тероборони повинні бути якісно підготовлені, технічно оснащені та морально готові зустрічати ворога. І саме ветерани АТО володіють такими складовими, - переконаний міністр оборони.

Як повідомлялося, у неділю, 4 жовтня, в Україні вперше відзначається День територіальної оборони, який встановлено указом Президента від 30 вересня 2020 року «враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки й оборони та інших суб’єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій».

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День територіальної оборони України відзначатиметься щороку в першу неділю жовтня.

Фото: Міноборони