Керівництво системою тероборони має бути у сфері компетенції Президента — РНБО

Керівництво територіальною обороною України має бути у сфері компетенції Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

На цьому наголосив Секретар РНБО Олексій Данілов під час міжвідомчої наради з питань оборони України, повідомляє пресслужба відомства.

"Керівництво системою територіальної оборони України має перебувати у сфері компетенції Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України", - цитує Данілова пресслужба.

Як зазначається, під час обговорення удосконалення системи тероборони він наголосив на необхідності вироблення єдиних підходів до розробки її архітектури та акцентував увагу на необхідності прискорення підготовки відповідного законопроєкту з урахуванням особливостей адміністративно-територіальної реформи, яку заплановано реалізувати в Україні.

"До системи територіальної оборони маємо залучити усіх суб'єктів сектору безпеки і оборони, а також включити до неї громадський сектор, - сказав Данілов. - Нам потрібно розуміти, яким чином ми долучаємо до системи територіальної оборони ветеранів, які повернулися з фронту. Окрім цього, не потрібно забувати про понад сім тисяч суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення охоронної діяльності, які також можуть бути корисними державі".

За результатами наради секретар РНБО дав доручення першому заступнику секретаря РНБО України Михайлу Ковалю, якого відповідно до рішення Рабдезу від 7 грудня визначено відповідальним за удосконалення системи тероборони, активізувати роботу за згаданим напрямом, та до кінця поточного подати відповідні пропозиції.

Фото: РНБО