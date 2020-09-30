На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

Від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення спостерігається "тиша".

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"За минулу добу, 29 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У штабі наголошують, що українські бійці не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної ситуації.

Військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати лісову пожежу на ділянці розміром близько 4 гектарів неподалік Бобрового на Луганщині.