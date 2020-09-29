На Донбасі - "тиша", окупанти риють окопи і зводять бліндажі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російсько-окупаційних продовжує використовувати режим припинення вогню для інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування. Зокрема, минулого тижня найбільш інтенсивні заходи зі спорудження окопів і бліндажів здійснювалися бойовиками на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Курахівському, Торезькому та Маріупольському напрямках.
Крім того, окупанти встановлювали нові та поновлювали наявні мінно-вибухові загородження, у тому числі поблизу приватних будинків, з використанням протипіхотних мін ОЗМ-72 і ПОМ-2.
За даними розвідки, окупанти продовжують втрачати особовий склад внаслідок підривів на власних мінно-вибухових пристроях. Зокрема, 27 вересня у результаті підриву на міні дістав тяжке поранення з втратою частини нижньої кінцівки один з нещодавно прибулих під час ротації російських офіцерів.
Як повідомлялося, 28 вересня збройні формування РФ п’ять разів порушили режим припинення вогню.
Фото: МОУ