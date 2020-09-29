На Донбасі - "тиша", окупанти риють окопи і зводять бліндажі

Від початку поточної доби, 29 вересня, на усіх ділянках відповідальності підрозділів ООС порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російсько-окупаційних продовжує використовувати режим припинення вогню для інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування. Зокрема, минулого тижня найбільш інтенсивні заходи зі спорудження окопів і бліндажів здійснювалися бойовиками на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Курахівському, Торезькому та Маріупольському напрямках.

Крім того, окупанти встановлювали нові та поновлювали наявні мінно-вибухові загородження, у тому числі поблизу приватних будинків, з використанням протипіхотних мін ОЗМ-72 і ПОМ-2.

За даними розвідки, окупанти продовжують втрачати особовий склад внаслідок підривів на власних мінно-вибухових пристроях. Зокрема, 27 вересня у результаті підриву на міні дістав тяжке поранення з втратою частини нижньої кінцівки один з нещодавно прибулих під час ротації російських офіцерів.

Як повідомлялося, 28 вересня збройні формування РФ п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Фото: МОУ