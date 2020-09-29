Окупанти п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі - гатили з гранатометів та стрілецької зброї
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.
«У ранковий час доби неподалік населеного пункту Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час – зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета», - йдеться у повідомленні.
Як інформують в штабі, ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.
«Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано», - пише штаб.
Українські захисники дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, та готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
Фото: МОУ