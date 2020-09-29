Окупанти п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі - гатили з гранатометів та стрілецької зброї

За минулу добу, 28 вересня, збройні формування РФ п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«У ранковий час доби неподалік населеного пункту Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час – зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета», - йдеться у повідомленні.

Як інформують в штабі, ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.

«Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано», - пише штаб.

Українські захисники дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, та готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Фото: МОУ