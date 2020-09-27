Окупанти з початку доби чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

У неділю окупанти чотири рази порушували проголошений режим припинення вогню - поблизу Опитного, Оріхового та Шумів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на штаб ООС.

Як зазначається у вечірньому зведенні, від початку поточної доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Пострілами зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета ворог порушував проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

Зі стрілецької зброї – на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового та Шумів.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Наразі військовослужбовці Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС локалізовують лісову пожежу на ділянці близько 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле.

Окрім того, триває ліквідація пожежі поблизу Доломітного.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже десять гектарів території та передано на знищення 15 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 3 будинки, ще на 5 об’єктах роботи тривають.