Окупанти на Донбасі чотири рази порушили “тишу", є поранені

Минулої доби було задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, ще одне порушення сталося вночі, 27 вересня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ранкове зведення штабу сил ООС.

"Минулої доби, 26 вересня, у смугах відповідальності наших бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї – біля Верхньоторецького. Водночас поблизу Авдіївки у нічний час доби ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає, однак зазначається, що у районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу ООС отримали осколкові поранення різного ступеня важкості.

"Захисників України оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надано необхідну медичну допомогу", - наголосили у штабі.

Від початку поточної доби, 27 вересня, проголошений режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили один раз.

"Постріли зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета відмічено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Опитного. Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - повідомили у штабі ООС.

Читайте також: Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Новолуганського

Окрім того, військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром 5 гектарів неподалік населеного пункту Майорськ.

Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю, додали у штабі.