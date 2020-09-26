Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Новолуганського

Бойовики у суботу обстріляли позиції української армії поблизу Новолуганського, що на Донеччині. Втрат і поранень серед українських захисників не зафіксували.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на штаб ООС.

"Упродовж поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Новолуганського, що на Донеччині. Ворожі постріли не становили загрози для українських військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували". - йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці продовжують виконувати завдання за призначенням, неухильно дотримуючись мирних домовленостей.

Зазначається також, що у районі проведення операції військовослужбовці Збройних сил України разом з вогнеборцями ДСНС локалізували пожежу на ділянці розміром 5 гектарів неподалік населеного пункту Майорськ. Окрім того, у прифронтових районах сапери ДСНС розмінували майже десять гектарів території та передали на знищення 52 вибухонебезпечних предмети.

"Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, на 9 об’єктах роботи ще тривають", - додали у повідомленні.