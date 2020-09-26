Окупанти на Донбас двічі порушили режим “тиші”, втрат та поранень немає

Два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано поблизу Авдіївки.

Про це передає Укрінформ із посиланням на ранкове зведення штабу сил ООС.

"Минулої доби, 25 вересня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано поблизу Авдіївки. На цій ділянці противник двічі впродовж доби відкривав вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У штабі також додали, що бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.

"Від початку поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, пострілів з боку противника не зафіксовано", - зазначили у командуванні ООС, нагадавши, що наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання та дотримуються умов домовленостей, досягнутих під час засідання ТКГ, однак готові надати ворогу відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.