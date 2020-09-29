В українській армії на COVID-19 хворіє 614 осіб

У Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 614 осіб, за останню добу виявили 32 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

"Станом на 10.00 29 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 614 осіб. Всього за час пандемії одужало – 2200 осіб, летальних випадків – 10", - йдеться у повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 546 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 139 осіб.

За минулу добу зареєстровано 32 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 12 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Уманська ЦРЛ – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 20 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з них за добу – 3 627.