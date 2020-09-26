Зеленський на Донеччині вручив нагороди військовим

Зеленський на Донеччині вручив нагороди військовим

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський на Донеччині відвідав базовий табір Головного управління розвідки та вручив нагороди військовим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Ви всі для нас герої. Ви несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров’я, наснаги, сили захищати нашу незалежність», – звернувся Президент до військовослужбовців.

Зазначається, що глава держави ознайомився з умовами проживання військовослужбовців, оглянув сучасні комфортні модулі, у яких мешкає особовий склад.

Президент відвідав базовий табір Головного управління розвідки / Фото: Офіс Президента

Крім того, Зеленський пообідав з військовими.

Як розповіли в ОП, у солдатській їдальні він скуштував борщ та рисову кашу й "залишився задоволений" стравами, якими годують військовослужбовців.

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Також Президент вручив військовим державні нагороди.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області, де планує провести нараду щодо роботи ТКГ.

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