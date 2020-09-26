Зеленський на Донеччині вручив нагороди військовим

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Ви всі для нас герої. Ви несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров’я, наснаги, сили захищати нашу незалежність», – звернувся Президент до військовослужбовців.

Зазначається, що глава держави ознайомився з умовами проживання військовослужбовців, оглянув сучасні комфортні модулі, у яких мешкає особовий склад.

Президент відвідав базовий табір Головного управління розвідки / Фото: Офіс Президента

Крім того, Зеленський пообідав з військовими.

Як розповіли в ОП, у солдатській їдальні він скуштував борщ та рисову кашу й "залишився задоволений" стравами, якими годують військовослужбовців.

Також Президент вручив військовим державні нагороди.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області, де планує провести нараду щодо роботи ТКГ.