Зеленський на Донеччині вручив нагороди військовим
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Ви всі для нас герої. Ви несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров’я, наснаги, сили захищати нашу незалежність», – звернувся Президент до військовослужбовців.
Зазначається, що глава держави ознайомився з умовами проживання військовослужбовців, оглянув сучасні комфортні модулі, у яких мешкає особовий склад.
Президент відвідав базовий табір Головного управління розвідки / Фото: Офіс Президента
Крім того, Зеленський пообідав з військовими.
Як розповіли в ОП, у солдатській їдальні він скуштував борщ та рисову кашу й "залишився задоволений" стравами, якими годують військовослужбовців.
Також Президент вручив військовим державні нагороди.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області, де планує провести нараду щодо роботи ТКГ.