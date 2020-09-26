Зеленський приїхав на Донеччину, де проведе нараду щодо ТКГ

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де проведе нараду щодо роботи ТКГ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Глава держави проведе нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи", - розповіли в ОП.

Крім того, планується, що Президент відвідає військовослужбовців, які перебувають на передових позиціях.

Як повідомляв Укрінформ, зранку глава держави відвідав Харківщину, де напередодні відбулася катастрофа військового літака Ан-26, в якій загинули 26 осіб.