У Казахстані найманцю дали три роки в'язниці за участь в окупації Донбасу

Алмалинський районний суд Алмати засудив до трьох років в'язниці громадянина Казахстану, який брав участь у війні на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Літер.

«Судом встановлено, що підсудний О. в період з вересня 2014 по 2016 рік, перебуваючи на території України, за відсутності ознак найманства, навмисно і неправомірно брав участь у збройному конфлікті і бойових діях на боці воєнізованого формування сил самопроголошеної Луганської Народної Республіки і Донецької народної Республіки проти збройних сил України, що знаходяться в цьому регіоні», - повідомили в суді.

Вироком суду казаха визнали винним за статтею 172 КК Казахстану - «Участь в іноземних збройних конфліктах».

Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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Відзначається, що під час суду чоловік повністю визнав свою вину.

Як повідомляв Укрінформ, у чеській столиці Праги суд виніс вирок білорусу Олексію Фадєєву, якого звинувачують в участі в бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів, - 4,5 роки за ґратами.