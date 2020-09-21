У Чехії білорусу світить 15 років за участь в окупації Донбасу

У справі білоруса Олексія Фадєєва, якого судять в Празі за участь у бойових діях на українському Донбасі, державний прокурор запросив 21 вересня винести вирок у вигляді 15 років позбавлення волі та депортацію з Чехії.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомляє Чеське телебачення.

Прокурор стверджує, що Фадєєв неодноразово їздив в Україну з жовтня 2014 року по травень 2016 року, де приєднався до конфлікту «з наміром активно підтримувати сепаратистські угруповання на сході, які прагнуть відокремитись від України та створити окрему державну одиницю, так звану Донецьку народну республіку».

В обвинувальному акті зазначається, що Фадєєв мав зброю і виконував різні військові завдання у лавах так званої «Республіканської гвардії Донецької народної республіки». Окрім патрулювання, обвинувачений брав активну участь у боях проти українських військ, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України.

За звинуваченнями, які йому висувають, - тероризм - Фадєєву загрожує від 12 до 20 років ув’язнення.

Сам білорус, який тривалий час живе в Празі, повністю заперечує свою провину, він стверджує, що «хотів допомогти людям захиститися від так званих українських фашистів і не брав активної участі в боях». У липні, коли процес починався, він заявляв, що не брав безпосередньої участі у боях, а лише у таких заходах, як патрулювання. За його словами, він стріляв лише зі зброї, яку отримав від сепаратистів, у навчальному центрі в тирі. Він також говорив, що не знав, що так звана Донецька народна республіка була проголошена з порушенням Конституції України, а також що український парламент не вважає так звану ДНР терористичним угрупованням.

Наразі 40-річний чоловік перебуває у в'язниці за інший насильницький злочин.

Основний процес продовжиться у міському суді Праги у вівторок, 22 вересня, коли Фадеєв виступить із заключною промовою.

Раніше, як повідомляв Укрінформ, за службу в іноземних збройних силах, за участь у боях в Україні судили чеського солдата Еріка Ешту. Він отримав умовний вирок.

Фото: www.idnes.cz