Коронавірус у ЗСУ: хворіють 602 особи, за добу – 40 нових випадків

Станом на ранок 25 вересня в Збройних сила України на COVID-19 хворіє 602 особи.

За останню добу виявлено 40 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 25 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 602 особи. Всього за час пандемії одужало – 2050 осіб, летальних випадків – 10. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 777 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 184 особи. За минулу добу зареєстровано 40 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 15 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 25 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.