ОБСЄ зафіксувала за добу 1 порушення перемир’я на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 1 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та жодного такого порушення на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому у вівторок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Донецькій області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на північний схід від н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька). За попередню добу жодного порушення режиму припинення вогню в області зафіксовано не було", - йдеться у звіті.

Згідно з СММ, у Луганській області СММ протягом минулого тижня не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню. За попередню добу в області було зафіксовано 2 таких порушення.

Також нагадується, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 071 порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 210 вибухів, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 839 черг і пострілів).