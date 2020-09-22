Денісова: Окупанти на Донбасі проводять системну політику з посилення мілітаризації дітей

Окупаційні адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей систематично реалізують та фінансують заходи з посилення мілітаризації дітей, а також провадять політику, спрямовану на викорінення будь-яких форм віросповідання, окрім православного, що підпорядковується Московському патріархату.

Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час онлайн-презентації Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні нової доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 лютого по 31 липня 2020 року, передає Укрінформ.

«Окупаційні адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей систематично реалізують та фінансують заходи з посилення мілітаризації дітей. Так званий десантно-патріотичний клуб «Барс» здійснює військове виховання дітей та молоді у віці від 5 до 20 років на тимчасово окупованій території Луганської області. У червні-липні відбулися перша та друга зміни військово-патріотичних «Георгиевских сборов», - заявила Денісова.

Уповноважена уточнила, що це питання підіймалося нею під час зустрічі із заступником генерального прокурора Гюндузом Мамедовим, за результатами якої було досягнуто домовленості про обмін інформацією про факти порушень прав людини.

Крім того, представники окупаційних адміністрацій РФ в ОРЛО заборонили школярам носити релігійний одяг та релігійні атрибути.

«Таким чином, здійснюються заходи, спрямовані на викорінення інших форм віросповідання, крім православного, звичайно ж, Московського патріархату, що є порушенням права на вільне віросповідання. У місцях позбавлення волі на територіях тимчасово окупованої Луганської області забороняється віросповідання інших релігій та деномінацій, зокрема ісламу та Свідків Єгови, так само як і в Автономній Республіці Крим», - зазначила Денісова.

Омбудсмен також повідомила, що окупаційними адміністраціями РФ в ОРДЛО вживаються заходи щодо викорінення в школах української мови.

«У зв’язку зі змінами, внесеними до так званої конституції та закону «Про освіту» так званої «ЛНР», якими визначено, що єдиною державною мовою на території тимчасово окупованої Луганської області є російська, українська мова та література були виключені із базової частини планів загальноосвітніх закладів на 2020-2021 навчальний рік. Вивчення української мови в закладах освіти можливо лише факультативно», - пояснила Денісова.

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Вона додала, що у зв’язку з діяльністю окупаційних адміністрацій РФ на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей із закриття шахт почастішали випадки вибуху газу, оскільки вода з покинутих шахт не відкачується, газ метан виходить на поверхню та скупчується у погребах та підвалах житлових приміщень, що становить загрозу небезпеки для життя та здоров’я людині.

«Що стосується захисту населення, яке постраждало від збройного конфлікту, на жаль, на сьомому році збройної агресії відсутня інформація про кількість сімей ВПО, які потребують забезпечення житлом. Найближчим часом буде презентована спеціальна доповідь уповноваженого, у якій будуть викладені всі проблемні питання, з якими стикаються ВПО під час реалізації їх права на житло», - наголосила омбудсмен.

Як повідомлялося, російські регулярні війська та керовані РФ бойовики навесні 2014 року окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала із початку російської агресії на Донбасі загибель 3 тисяч 367 цивільних осіб та поранення 7 тисяч осіб.