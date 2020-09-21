Українські прикордонники взяли участь у навчаннях "Rapid Trident-2020"

В рамках проведення міжнародного навчання Rapid Trident-2020, участь в якому беруть 4000 військових з України та дев’яти держав НАТО, зведений підрозділ ДПСУ протягом тижня відпрацьовував низку завдань, в тому числі випадки раптового зіткнення з противником, пошуково-блокувальні дії тощо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Як зазначається, прикордонники вчилися виявляти саморобні вибухові пристрої, розроблювати і відпрацьовувати пошуково-блокувальні дії, обмінювались досвідом під час відпрацювання питань у реакції на раптове зіткнення з противником. Крім того, під час командно-штабної фази українські військовослужбовці як оператори JCATS вміло застосовували на комп’ютерному моделюванні отримані раніше навички та в умовах ведення віртуального бою зберегли 90 відсотків сил та засобів підрозділу. Таким чином до польової фази, що розпочнеться сьогодні, 21 вересня, з 18.00 підрозділи ДПСУ підготовлені, зазначили в пресслужбі.

Крім того повідомляється, що штаб зведеної батальйонної тактичної групи у складі представників Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та Військової служби правопорядку у Збройних силах України успішно завершив планування активної фази навчання. Під час командно-штабного навчання відбувалося планування дій у складі зведеної батальйонної групи, з урахуванням специфіки виконання завдань за призначенням усіх її підрозділів.

Упродовж трьох діб робота штабу здійснювалася відповідно до методик та стандартів, якими послуговуються країни-учасники НАТО. Представники всіх секцій штабу впевнено виконали поставлені перед ними завдання, враховуючи нарощування обстановки та ввідні, які надходили від штабу багатонаціональної дивізії.

Як повідомляв Укрінформ, на Львівщині 17 вересня стартували масштабні міжнародні навчання Rapid Trident-2020 ("Швидкий Тризуб-2020"). Участь у навчаннях беруть підрозділи СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, Управління державної охорони та інших силових відомств.

Крім Збройних сил України та США, участь в навчаннях беруть військовослужбовці з Німеччини, Данії, Румунії, Литви, Польщі, Канади і Великої Британії.

Згідно зі сценарієм навчань, угруповання військ союзницьких держав охоронятимуть території країни, яку намагатимуеться окупувати країна-агресор.

Після звільнення військові проведуть стабілізаційну операцію. Під час виконання завдання важливе місце відводиться протидиверсійній і антитерористичній діям.

Українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ Rapid Trident – 2020 триватиме впродовж двох тижнів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Фото: dpsu.gov.ua