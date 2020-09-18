Росія звозить вагонами боєприпаси та "підлатану" військову техніку на Донбас - розвідка

Росія завезла у вересні на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей 1200 тонн пального, шість вагонів і понад 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами і боєприпасами.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«З початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним і автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, шість вагонів і понад 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами й боєприпасами, у тому числі для артилерійських систем», - повідомила речниця.

Крім того, за її словами, після капітального ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу до підрозділів противника доставлено понад 15 одиниць бойової техніки, у тому числі 122-мм реактивні системи залпового вогню “Град”.