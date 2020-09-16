Коронавірус завадив Україні взяти участь у військових навчаннях Nоble Partner

Сплеск коронавірусу та пов’язані із ним обмежувальні заходи не дозволили підрозділам ЗСУ взяти участь у навчаннях "Nоble Partner 2020", що проходять у партнерстві з США на території Грузії у вересні поточного року.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час телефонного брифінгу, що був організований Брюссельським медіа-хабом США, розповіли представник Сухопутного командування США в Європі генерал Джо Джеррард (Joe Jarrard) та заступник начальника штабу Сил оборони Грузії бригадний генерал Іраклій Чічінадзе (Irakli Tchitchinadze).

Саме так ці вищі офіцери США і Грузії відповіли на запитання кореспондента Укрінформу, чи передбачав сценарій навчань заходи протидії гібридним загрозам, і чому у тренуванні не бере участі Україна, яка прямо стикається з гібридною агресією.

"Розпочну із другої частини запитання. Україна була запрошена до участі у навчаннях, але, як всі розуміють, COVID вразив багато тренувань та навчань, які ми намагаємося проводити у поточних обставинах. Таким чином, Україна, як і декілька інших країн, не змогла взяти участь, з огляду на обмежувальні заходи", - зазначив генерал-майор Джеррард.

Коментуючи змістовну частину сценарію навчань, він зауважив, що у навчаннях "Nоble Partner 2020" беруть участь різні силові структури, включаючи артилерійські та інженерні підрозділи, а також підрозділи сил спеціального призначення. Таким чином, до сценарію були включені декілька подій, що відображають гібридні загрози, а також заходи реагування на них.

Як зазначив бригадний генерал Чічінадзе, до участі в навчаннях були запрошені 26 країн, включаючи союзників по НАТО та партнерів, але, виходячи із епідеміологічної ситуації, далеко не всі з них змогли прийняти таке запрошення.

"Питання щодо протидії гібридним загрозам однозначно відпрацьовуються. Ці маневри також мають на меті поліпшити синхронізацію процесів планування операцій сил спеціального призначення та їх взаємодію із звичайними підрозділами. Ми вже провели спільне тренування з висадкою повітряного десанту на полігоні Вазіані (Vaziani)", - сказав грузинський генерал.

Навчання "Nоble Partner 2020" (Достойний Партнер – 2020) проходять на території Грузії 7-18 вересня поточного року. У навчаннях беруть участь близько 2 800 військовослужбовців із Франції, Грузії, Польщі, Великої Британії та Сполучених Штатів.