Окупанти минулої доби два рази зривали "тишу" на Донбасі

Минулої доби, 13 вересня, два порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

Неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік позицій ОС зафіксували поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка.

У відповідь на вогневі провокації українські військові зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua