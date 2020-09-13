"Легендарні "Булати" з 2014 року і до сьогодні": МОУ випустило ролик до Дня танкістів

Міноборони показали відео «Легендарні «Булати» з 2014 року і до сьогодні — святкування Дня танкістів у 1-ій танковій».

Як повідомляє пресслужба Міноборони, у відео увійшли кадри із гарячих точок на Донбасі, передає Укрінформ.

«1 окрема танкова Сіверська бригада з 2014 року брала участь у бойових діях на сході України. Перші танки, що прийшли на захист кіборгам у Донецькому аеропорту, були саме «Булатами» Т-64БМ. Як і у Луганському аеропорту, Дебальцево та всюди, де піхоті необхідна підтримка», - йдеться повідомленні.

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Як повідомлялося, День танкістів відзначається щороку у другу неділю вересня.