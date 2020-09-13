На Донбасі доба минула без порушень "тиші"

Минулої доби, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності Об'єднаних сил обстрілів з боку противника зафіксовано не було, по всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

Зазначається, що підрозділи ЗСУ у повному обсязі дотримуються домовленостей, як набули чинності 27 липня.

Водночас підрозділи ДСНС спільно з військовослужбовцями ЗСУ ліквідували осередки пожеж в районах населених пунктів Кримське та Катеринівка, що на Луганщині.

Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності українських бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Підрозділи Об’єднаних сил готуються до участі в Стратегічних командно-штабних навчаннях «Об’єднані зусилля – 2020».

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами», - наголошують у штабі ООС.