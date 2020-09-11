На Донбасі за добу - жодного порушення “тиші”

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення ООС станом на 17.45, опублікованому у Фейсбуці.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками. Дотримуючись режиму припинення вогню, підрозділи Об’єднаних сил виконують завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

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Від початку поточної доби, 11 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, досягнутих 22 липня цього року, не зафіксовано. На усіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігається повною мірою.

Також наголошується, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

"У районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували понад 10 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 42 знайдених вибухонебезпечних предмети", - зазначається у повідомленні.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 10 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають.

Фото: ООС