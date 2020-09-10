Легені у COVID-хворих із часом відновлюються – австрійські лікарі

Більшість спричинених COVID-19 легеневих змін є реверсивними, отже легені людей, які були вражені коронавірусом, з часом відновлюються.

Про це повідомляє TVthek з посиланням на результати дослідження університетської клініки Іннсбрука (Австрія), передає кореспондент Укрінформу.

"Ми проводили структуроване обстеження у ході інтердисциплінарного диспансерного обслуговування. І спочатку не знали, що відбувається з легенями, які сильно постраждали. Тепер вже можна видихнути: після трьохмісячного аналізу було встановлено, що пацієнти мають менше скарг, що знімки комп’ютерною топографії змінюються, і що пацієнти почуваються краще", - заявила на австрійському телебаченні очільниця дослідницької групи Йудіт Льоффлер-Рагг.

За її словами, стан більшості пацієнтів, які брали участь в обстеженні, у тому числі тих, які в процесі лікування коронавірусної хвороби перебували під штучною вентиляцією легень, з часом демонстрував покращення.

Участь у дослідженні брали 86 осіб у віці 50-70 років з федеральної землі Тіроль, які перехворіли на COVID-19. При цьому, частина з них мали важкий перебіг хвороби, включно з підключенням до апарату штучної вентиляції легень. Також близько 44% раніше були курцями, значна частина мали кардіологічні проблеми чи діабет.

У ході обстежень було встановлено, що у 55% госпіталізованих COVID-хворих спостерігалися стійкі фізичні порушення навіть через 6 тижнів після виписки з лікарні. Зокрема, половина з них мали задишку під час виконання фізичних прав, ще 15% скаржилися на постійний кашель. Комп’ютерна топографія демонструвала, що у 88% пацієнтів після виписки мали місце структурні зміни у легенях легкої та середньої форми.

Однак, з часом було встановлено, що ці легеневі зміни зменшилися у більшості пацієнтів. Прогресуючого пошкодження легень, у т.ч. росту рубців, не спостерігалося.

"Перший досвід показує, що порушення легеневої функції, що діагностується при виписці з лікарні, може бути виплавлено з допомогою довгострокової та спеціальної реабілітаційної терапії. Тобто, можна говорити про те, що більшість змін в легенях мають реверсивний характер", - пояснила член команди дослідників Сабіна Саханіч.

Як повідомлялося, станом на ранок 10 вересня у світі зареєстрували 28 025 181 випадок коронавірусу, зокрема 908 тисяч смертей і 20 103 385 випадків одужання.

Фото: Андрій Скакодуб