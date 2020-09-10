Російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь поблизу Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК ОБСЄ.

Про це повідомляє командування ООС у Фейсбуці.

"Сьогодні, о 14.15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що такі дії противника свідчать, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна, за інформацією штабу, вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби.

Водночас за даними командування ООС, завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня у Тристоронній контактній групі домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ, а також представників ОРДО.

У четвер голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук звернувся з листом до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з проханням перенести сьогоднішню зустріч в районі селища Шуми Донецької області. У документі мова йде про те, що російська сторона та запрошені нею представники з ОРДО висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9 вересня.

Фото: ООС