Окупанти підтягують "Гвоздики" і "Гради" до лінії зіткнення - ОБСЄ

За даними звіту СММ ОБСЄ під час спостережного польоту дрон місії на непідконтрольній уряду України території виявив з боку незаконних збройних формувань Росії самохідні гаубиці "Гвоздика" та системи "Град", розміщені з порушенням лінії відведення.

Про це йдеться у повідомленні ООС у Фейсбук, передає Укрінформ.

Зокрема, 8 вересня під час спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ з порушенням лінії відведення на полігонах було зафіксовано 16 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та 6 буксируваних гаубиць (Д-30А"Жаба", 122 мм) поблизу Бугаївки Луганської області, а також три реактивних системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) неподалік Покровки Донецької області.

Крім того, на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка на Луганщині було виявлено дванадцять танків (імовірно Т-64 – 5 одиниць; невстановленого типу – 7 одиниць) та три ймовірно зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10"). На полігоні поблизу Тернового, на Донеччині, патрулем зафіксовано чотири танки (невстановленого типу), а на полігоні поблизу Покровки – три самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм); три буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм); десять танків (невстановленого типу) поза межами виділених місць зберігання.

Українська сторона СЦКК наголошує, що зафіксовані факти вказують на порушення незаконними збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, які вступили в дію 27 липня. Зокрема, це стосується розширення та поглиблення позицій, а також систематичного нарощення озброєння й військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення.