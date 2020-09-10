На Донбасі від початку доби - без обстрілів

Від початку доби 10 вересня до опівдня провокацій з боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення не зафіксували.

Як передає Укрінформ, про це повідомила на брифінгу речник Міноборони Юлія Пампуха.

За її словами, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українські воїни продовжують неухильно дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню, що розпочався з 27 липня цього року. Вони й надалі гідно виконують поставлені завдання та перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які зміни оперативної ситуації.

Фото: mil.gov.ua