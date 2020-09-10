РНБО вивчає п'ять варіантів деокупації Донбасу

Рада нацбезпеки й оборони розглядає п'ять варіантів деокупації ОРДЛО, з яких залучений поки що перший.

Про це в середу, 9 вересня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу Україна 24.

"Зараз у роботі перший варіант — політико-дипломатичний шлях вирішення ситуації. Це коли працюють дипломати, політики. Ми робимо спробу домовитися з Росією, щоб вони пішли з нашого дому", - зазначив Данілов.

При цьому він підкреслив, що в разі невдачі Україна отримає повне право перейти до інших варіантів.

Також глава відомства прокоментував заяви про ситуацію на сході України глави української делегації на мінських переговорах Леоніда Кравчука і його заступника Вітольда Фокіна.

"І Кравчук, і Фокін, які призначені в ТКГ, мають свою власну думку з тих чи інших питань. У них є певний досвід. Але треба розуміти, що це їхня позиція як людини, як громадянина", - заявив Данілов і додав, що з багатьох питань їхня позиція - це не позиція України.

Раніше учасник української делегації у ТКГ Вітольд Фокін в інтерв`ю виданню strana.ua заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і вбережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін згадав і про оголошення загальної амністії.