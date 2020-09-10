“Тиша” на Донбасі: місія ОБСЄ обіцяє, що ”допоможе настільки, наскільки зможе”

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон пообіцяв допомогти в забезпеченні підтвердженого режиму тиші на Донбасі для проведення ремонтних робіт на критично важливих об'єктах інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це він заявив 10 вересня під час спільної зустрічі з головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Кириленком та командувачем ООС Володимиром Кравченком, повідомляє сайт ОДА.

Етерінгтон зазначив, що питання необхідності забезпечення підтвердженого режиму тиші вкрай важливі і запевнив, що місія ОБСЄ «допоможе настільки, наскільки зможе».

«Ми розглядатимемо ці питання як пріоритетні у своїй роботі», - підкреслив він.

В ОДА наголосили, що наразі треба проводити роботи на таких критично важливих об'єктах інфраструктури, як ремонт «дороги життя» у прифронтовому селищі Жованка, відновлення водопостачання у селищі Зайцеве, а також пошкодженої у 2014 році газорозподільчої станції у Мар'їнці. Все це - об'єкти, від яких залежить життєзабезпечення прифронтових населених пунктів, наголосили в ОДА.

За словами Кириленка, Донецька обласна державна адміністрація виділила з обласного бюджету кошти на проведення необхідних робіт, але без підтвердженого режиму тиші розпочатися вони не можуть.

Фото: Донецька ОДА