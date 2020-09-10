У Генштабі підтвердили COVID-19 у Хомчака

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває на самоізоляції у зв’язку з позитивним результатом ПЛР-тесту.

Про це Укрінформу повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

«Ми підтверджуємо: протягом двох днів Головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває на самоізоляції. На сьогодні стан його здоров’я задовільний», - повідомив Сеник.

Він також уточнив, що хворобу було виявлено після здачі ПЛР-тесту, який показав позитивний результат. «Він відразу пішов на самоізоляцію з дотриманням всіх рекомендацій МОЗ та військових медиків», – зазначив начальник управління.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 643 особи, за минулу добу зафіксували 44 нові випадки.