Виїзд на інспекцію Шумів відбудеться в четвер — Хайді Грау

Спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми планується 10 вересня.

Про це повідомляється в повідомленні для друку Спеціального представника Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі Хайді Грау після позачергової зустрічі ТКГ в середу в форматі відеоконференції, передає Укрінформ.

"Сьогоднішнє позачергове засідання Тристоронньої контактної групи було присвячене питанням безпеки та дотримання режиму припинення вогню в зоні конфлікту, зокрема, обговорення ситуації в районі населеного пункту Шуми, оцінка якої між учасниками засідання розходиться. Учасники засідання ТКГ зійшлися на думці, що виїзд на обговорювану місцевість був би корисним. Виїзд планується на 10 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

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Грау закликала сторони конфлікту на Донбасі "і надалі робити все необхідне для дотримання діючого та сталого режиму припинення вогню, перш за все в інтересах цивільного населення".

Як повідомляв Укрінформ, у Тристоронньої контактній групі на засіданні 9 вересня домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ.

В Офісі Президента України заявили, що юридично інспектування в районі населеного пункту Шуми буде здійснювати представник координатора від ОБСЄ в супроводі представників сторін конфлікту.