Дрон ОБСЄ зафіксував міномети, гаубиці та нові позиції окупантів на Донбасі

Під час спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території було помічено три міномети «Сані» 120 мм поблизу населеного пункту Весела Гора та дві буксируваних гаубиці «Жаба», поблизу населеного пункту Богданівка, що на Луганщині.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Фейсбук з посиланням на звіт СММ ОБСЄ, передає Укрінформ.

Крім того, було зафіксовано нову L-подібну траншею (протяжністю близько 170 метрів) та оборонні позиції поблизу населеного пункту Григорівка Донецької області.

На Донеччині було помічено наявну траншею з земляними насипами з обох боків неподалік мікрорайону Трудівські Петровського району та нове 150-метрове подовження наявної траншеї поблизу населеного пункту Пікузи.

Також зафіксовано чотири протитанкові міни, які встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області.

Українська сторона СЦКК наголошує, що наведені факти чітко показують на порушення досягнутих 22 липня домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Незаконні збройні формування РФ і надалі використовують практику невиконання взятих на себе зобов’язань, вкотре демонструючи стійке небажання дотримуватися Мінських домовленостей в рамках Тристоронньої контактної групи, йдеться у повідомленні.