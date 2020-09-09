В українській армії за добу - 68 випадків COVID-19

Станом на 9 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 650 осіб, за добу 68 нових випадків.

Про це йдеться повідомленні Командування медичних сил ЗСУ у Фейсбук.

Зазначається, що загалом за час пандемії одужало 1389 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 534 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 122 особи.

За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання. З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 59 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 143 030.