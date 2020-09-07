Через загострення на Донбасі необхідно скликати термінове засідання РНБО – Верещук
Про це Верещук заявила в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я думаю, що в даному випадку треба дочекатися і засідання РНБО, якщо буде така потреба, а я розумію, що така потреба є, щоб було скликане термінове засідання РНБО і прийняте відповідне рішення", - сказала Верещук.
Вона додала, що люди, які наразі долучені до процесу мирного врегулювання, зокрема представники ТКГ, які мають більше інформації, мають прийняти відповідне рішення, а політики його оцінять.
У відповідь на запитання, чи вважає вона зухвале анонсування проросійськими бойовиками обстрілів позицій ЗСУ "поодинокими провокаціями", Верещук зазначила, що наразі вона поділяє позицію, якої дотримується Президент і Офіс Президента.
"Засідання комітету (з питань національної безпеки і оборони, - ред.) відбудеться в середу, ми будемо, напевно, розглядати це питання і будемо вирішувати, якою буде позиція комітету", - резюмувала народна депутатка.
Як повідомлялося, російські окупаційні війська 6 вересня двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один боєць був поранений.